Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2020
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10:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пострадавший от взрыва газа в жилом доме может быть виновником ЧП

Пострадавший от взрыва газа в жилом доме может быть виновником ЧП
Следствие опрашивает предполагаемого виновника взрыва в жилом доме на улице Поповича в Южно-Сахалинске. Мужчину извлекли из-под обломков бетонных плит на первом этаже и доставили с ожогами в областную больницу без сознания. Позже он пришел в себя.
 
Из неофициальных источников ASTV.RU стало известно, что накануне сахалинец поругался со своей женой. После чего спустился в свой отсек подвала, где и находился некоторое время. Баллоны были там же, они принадлежали пострадавшему.
 
По словам жильцов, в среду вечером они почувствовали запах газа и вызвали полицию. Источник запаха правоохранители не нашли  уехали, а уже ночью случилось ЧП.

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