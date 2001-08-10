Строители не использовали газовые баллоны в доме в Южно-Сахалинске, где прогремел взрыв

Строители не использовали газовые баллоны при ремонте дома в Южно-Сахалинске, где этой ночью произошел взрыв. Специалисты областного фонда капремонта проверили работу подрядной организации в злополучном подвале.

Как отметили в фонде, инструктажи по пожарной безопасности и охране труда со строителями проводились до начала работ. На объекте во время происшествия шли подготовительные мероприятия. При этом сварочные и другие огневые работы здесь не осуществлялись. Кроме того, рабочие не закупали, не завозили и не хранили баллоны в помещении.

Выяснилось, что емкости с газом принадлежали одному из жильцов дома, которого доставили с ожогами в областную больницу без сознания. Позже он пришел в себя и дал показания.