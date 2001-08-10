Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2020
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Присоединиться к поискам Вики Тепляковой снова просят сахалинцев
09:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе

Вику Теплякову нашли мертвой в Холмском районе

Маленькая Вика Теплякова мертва. Ее тело нашли в селе Пятиречье Холмского района этой ночью.

Как пишет ASTV.RU, на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Детали произошедшего пока не разглашаются в интересах следствия.

Волонтеров просят снять ориентировки, которые ранее разместили в населенных пунктах.

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