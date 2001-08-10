В Охе двое несовершеннолетних угнали машину

Охинский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двоих 15-летних подростков. Их подозревают в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 мая подозреваемые были во дворе дома № 2/3 по улице Советской. Подростки завладели автомобилем местного жителя. Потом они сели в машину, завели двигатель и уехали кататься по городу.

В пресс-службе сахалинского следкома сообщили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.