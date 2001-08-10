Вику Теплякову убили в день ее исчезновения, пишет следком
Ранее следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области сообщалось, что по факту безвестного исчезновения 8-летней Виктории возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Сегодня утром в результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве недалеко от села Ожидаево Холмского района обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. В соответствии с полученными данными смерть ребенка наступила в день её исчезновения 06 июля 2020 года.
В настоящее время следствием установлены лица, причастные к совершению данного преступления.
Отделом по расследованию особо важных дел, следователями-криминалистами следственного управления совместно с сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Следственное управление выражает благодарность сотрудникам полиции, ГУ МЧС, волонтерам поисково-спасательного отряда «Сова», а также неравнодушным жителям Сахалинской области, которые в течение четырех дней, принимали участие в проведении поисковых мероприятий Виктории.
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