Тело 69-летней обнаружили после пожара в Корсакове

После пожара дома по улице Дачной в Корсакове обнаружили тело 69-летней хозяйки без внешних признаков насильственной смерти.

Как отметили в пресс-службе регионального следкома, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не удалось. Труп направили на исследование в морг.

В настоящее время устанавливают причины возгорания, проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.