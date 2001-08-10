Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2020
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13:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тело 69-летней обнаружили после пожара в Корсакове

Тело 69-летней обнаружили после пожара в Корсакове

После пожара дома по улице Дачной в Корсакове обнаружили тело 69-летней хозяйки без внешних признаков насильственной смерти.

Как отметили в пресс-службе регионального следкома, в ходе осмотра места происшествия причину смерти женщины установить не удалось. Труп направили на исследование в морг.

В настоящее время устанавливают причины возгорания, проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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