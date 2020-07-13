Тихоокеанское
информационное агентство
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Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
09:34, 13.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки в Сахалинской области выявили 66 новых случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Сахалинской области выявили 66 новых случаев заражения COVID-19

В Сахалинской области лаборанты выявили за последние сутки 66 новых случаев заражения COVID-19.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава области Валерий Лимаренко.

Среди заболевших:

34 — обратившиеся с ОРВИ

32 — контактные по ранее заболевшим

3 — выписано

Итого на 12 июля в Сахалинской области 1433 случая заболевания, 640 человек выписано с выздоровлением, 793 проходят лечение.

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