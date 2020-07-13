Тихоокеанское
информационное агентство
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Следы медведя обнаружили у лыжероллерной трассы в Южно-Сахалинске
10:42, 13.07.20 | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством незнакомой женщине, ищут на Сахалине

Мужчину, подозреваемого в угрозе убийством незнакомой женщине, ищут на Сахалине

Полиция Анивского района разыскивает 54-летнего Андрея Анатольевича Михайлова.

Сахалинца подозревают в угрозе убийством незнакомой женщине на улице.

Если вы знаете, где находится Андрей Михайлов, сообщите об этом: 84242-780-685,WhatsApp 89621206698.

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