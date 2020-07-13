Пьяного сахалинца с поддельными правами остановили сотрудники ГИБДД

Следователи Южно-Сахалинска окончили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя.

Установлено, что в марте 2019 года, обвиняемый, будучи лишенным водительского удостоверения за пьяную езду, решил купить поддельные права. В интернете он связался с человеком и договорился изготовить документ при помощи графических редакторов. Затем фигурант скачал снимок водительских прав в одной из соцсетей и вместе со своей фотографией записал на диск, который передал "помощнику". Кроме того, он перевел ему 15 тысяч рублей в качестве оплаты за работу.

Через несколько недель южносахалинец забрал поддельный документ в своем почтовом ящике.

Еще через несколько дней обвиняемый, будучи нетрезвым, сел за руль и в скором времени его остановили сотрудники ДПС. Злоумышленник предъявил им права, в котором инспекторы сразу заметили признаки подделки. Для разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

"Преступнику вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение, хранение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права и ст. 264.1 УК РФ - нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию", - сообщили в региональном УМВД.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.