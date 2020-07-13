Житель Холмска украл из машины женскую сумку, в которой были 245 тысяч рублей

Полицейские Южно-Сахалинска расследовали уголовного дело в отношении 29-летнего жителя Холмска, обвиняемого в совершении краж.

Установлено, в феврале минувшего года мужчина шел по улице Победы. Он увидел припаркованный автомобиль. Владелица транспортного средства очищала кузов от снега. Злоумышленник увидел в салоне на пассажирском сидении женскую сумку.

Дождавшись, когда женщина отойдет чистить заднюю часть автомобиля, обвиняемый подошел к машине, открыл водительскую дверь и похитил сумку. Внутри были мобильный телефон, ключи от машины, документы и 245 тысяч рублей. Деньги он забрал себе, остальное выбросил в мусорку. Общая сумма ущерба составила 315 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия также установлено, в мае 2019 года обвиняемый проник на территорию одного из ВУЗов областного центра. Пробравшись в раздевалку спортивного зала, парень похитил оттуда три рюкзака. В украденных вещах он обнаружил брендовые часы, два мобильных телефона, деньги, документы и другое имущество. Общая сумма ущерба составила почти 64 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.