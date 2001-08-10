Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине COVID-19 подтвердили еще у 64 пациентов

На Сахалине COVID-19 подтвердили еще у 64 пациентов
Свежие данные коронавирусной статистики опубликовал Telegram-канал Валерия Лимаренко.  За прошедшие сутки 13 июля в Сахалинской области подтвердили 64  случая коронавируса. 
 
COVID-19 диагностировали у 34 островитян, обратившихся с признаками ОРВИ, и у 30 контактных по ранее заболевшим.
 
За день в регионе выписали 28 человек. 
 
Всего с начала пандемии   в Сахалинской области 1497 случаев заболевания, 668 человек выписано с выздоровлением, 829 проходят лечение.

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