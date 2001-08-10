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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Сахалине COVID-19 подтвердили еще у 64 пациентов
Свежие данные коронавирусной статистики опубликовал Telegram-канал Валерия Лимаренко. За прошедшие сутки 13 июля в Сахалинской области подтвердили 64 случая коронавируса.
COVID-19 диагностировали у 34 островитян, обратившихся с признаками ОРВИ, и у 30 контактных по ранее заболевшим.
За день в регионе выписали 28 человек.
Всего с начала пандемии в Сахалинской области 1497 случаев заболевания, 668 человек выписано с выздоровлением, 829 проходят лечение.
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