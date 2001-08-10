Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
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13:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Коронавирус выявили у двоих сотрудников областной думы Сахалинской области

Коронавирус выявили у двоих сотрудников областной думы Сахалинской области. Об этом стало известно сегодня, 14 июля. Введут ли карантин - пока не известно.

Telegram-канал Sakh&Сo писал, что директор ООО "Армсахстрой" и по совместительству депутат облдумы Саркис Акопян находится в ЦРБ Долинска из-за коронавируса.

При этом представитель "Армсахстроя" не подтвердил эту информацию журналистам ASTV.RU. По его словам, результаты анализа должны быть только завтра. Сейчас депутат болен пневмонией. Он дважды сдавал тест на COVID-19. Оба раза результат был отрицательный.

 

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