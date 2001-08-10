Тихоокеанское
информационное агентство
15 Июля 2020
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью ищет полиция Корсакова

Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью ищет полиция Корсакова

Полиция Корсаковского района ищет 49-летнего мужчину. Об этом пишет ASTV.RU.

Вячеслав Николаевич Зюба обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью человека. Он скрывается от суда и правоохранительных органов. 

Если вы располагаете сведениями о том, где находится разыскиваемый мужчина, сообщите об этом: 780-700, 743-513,  8 (42435) 4-19-50, +7 914 762-20-46, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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