Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2020
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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Количество заболевших COVID-19 в Сахалинской области уже больше полутора тысяч

Количество заболевших COVID-19 в Сахалинской области уже больше полутора тысяч

В Сахалинской области выявили еще 61 случай заболевания коронавирусом. Об этом пишет Telegram-канал Валерия Лимаренко.

Из них:
  • 31– обратившиеся с ОРВИ
  • 30- контактные по ранее заболевшим 
  • 33 -  выписано

Итого на 14 июля в Сахалинской области 1558 случаев заболевания, 701 человек выписаны с выздоровлением, 857 проходят лечение.

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