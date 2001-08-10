Пьяный сахалинец спровоцировал аварию в Углегорске

ДТП произошло на улице Победы Углегорске накануне, 14 июля.

Как рассказали в областном УГИБДД, примерно в 17:10 48-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "FORD ESCAPE", двигался в западном направлении по улице Победы в городе Углегорске.

В районе дома № 26, по предварительным данным, при совершении обгона, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «TOYOTA VISTA».

В результате ДТП, 48 - летний водитель и водитель автомобиля «TOYOTA VISTA» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.