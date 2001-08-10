Сахалинец назаказывал автозапчастей почти на 300 тысяч рублей на фирму, с которой уволился

Следователи Южно-Сахалинска завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранта приняли в одну из местных фирм на должность супервайзера отдела доставки. С ним заключили трудовой договор, предусматривающий материальную ответственность. Руководство также выписало доверенность на его имя, дающая полномочия на получение товаров от партнеров-поставщиков.

Не проработав и месяца, фигурант уволился, но оставил себе доверенность. В рабочее время злоумышленник приехал к поставщику в магазин автозапчастей, предъявил документ и сообщил, что по-прежнему является сотрудником фирмы. После он сделал устную заявку на приобретение запчастей и расходных материалов для обслуживания транспортных средств, якобы необходимых для работы предприятия. Не подозревая подвоха, поставщик выдал ему товар, а счет оформил на имя фирмы.

В последующие дни, также выдавая себя за сотрудника, фигурант по такой же схеме сделал ещё три аналогичные заявки у партнеров-поставщиков, а переданным ему товаром распорядился по своему усмотрению.

Общая сумма ущерба составила 287 240 рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.