Два шприца с гашишным маслом отправили в музыкальной колонке на Курилы
Городской суд Южно-Курильска вынесен приговор 38-летнему жителю Приморского края.
Установлено, мужчина в начале сентября 2019 года поехал в отпуск к себе домой в Приморье. Там он купил себе гашишное масло и попросил знакомого отправить это в Южно-Курильск посылкой на его имя. В отношении мужчины также расследуются уголовное дело следователями Приморья.
По указанию злоумышленника, его товарищ купил большую музыкальную колонку и упаковал в её корпус два шприца с наркотиком. Затем через курьера сумку передали в Южно-Курильск. При ее получении, обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД., согласно заключению эксперта, вещество, содержащееся в двух шприцах, являлось наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло). Общая масса изъятого составила 71,27 грамма. Это является крупным размером.
В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.
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