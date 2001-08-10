Два шприца с гашишным маслом отправили в музыкальной колонке на Курилы

Городской суд Южно-Курильска вынесен приговор 38-летнему жителю Приморского края.

Установлено, мужчина в начале сентября 2019 года поехал в отпуск к себе домой в Приморье. Там он купил себе гашишное масло и попросил знакомого отправить это в Южно-Курильск посылкой на его имя. В отношении мужчины также расследуются уголовное дело следователями Приморья.

По указанию злоумышленника, его товарищ купил большую музыкальную колонку и упаковал в её корпус два шприца с наркотиком. Затем через курьера сумку передали в Южно-Курильск. При ее получении, обвиняемого задержали сотрудники ФСБ.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД., согласно заключению эксперта, вещество, содержащееся в двух шприцах, являлось наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло). Общая масса изъятого составила 71,27 грамма. Это является крупным размером.

В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.