Тихоокеанское
информационное агентство
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16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти 17 лет сахалинская семья надеется на возвращение родственника

Почти 17 лет сахалинская семья надеется на возвращение родственника
На Сахалине семья ищет родственника, пропавшего почти 17 лет назад.
 
Николай Назарович Островский родился 10.09.1952 года. Почти всю жизнь прожил в селе Чехов Холмского района, затем переехал в Троицкое. Долгое время ходил в моря. 
 
"Вечером 15 ноября 2003 года он вышел из дома в Троицком и не вернулся. Подавали заявление в полицию, искали сами, но поиски не дали результатов", - рассказывают родные Николая Островского.
 
Приметы: среднее телосложение, рост около 175 см, черные волосы.
 
Особые приметы: носит усы. Есть татуировки: на левой руке между большим и указательным пальцем надпись "Коля", на правой руке на пальцах - год его рождения 1952, на плече рисунок в виде девушки.
 
Если вы обладаете любой информацией, которая поможет найти Николая Островского, сообщите об этом: 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.

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