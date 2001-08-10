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16:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Почти 17 лет сахалинская семья надеется на возвращение родственника
На Сахалине семья ищет родственника, пропавшего почти 17 лет назад.
Николай Назарович Островский родился 10.09.1952 года. Почти всю жизнь прожил в селе Чехов Холмского района, затем переехал в Троицкое. Долгое время ходил в моря.
"Вечером 15 ноября 2003 года он вышел из дома в Троицком и не вернулся. Подавали заявление в полицию, искали сами, но поиски не дали результатов", - рассказывают родные Николая Островского.
Приметы: среднее телосложение, рост около 175 см, черные волосы.
Особые приметы: носит усы. Есть татуировки: на левой руке между большим и указательным пальцем надпись "Коля", на правой руке на пальцах - год его рождения 1952, на плече рисунок в виде девушки.
Если вы обладаете любой информацией, которая поможет найти Николая Островского, сообщите об этом: 41-63-62, WhatsApp +7 962 120-66-98.
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