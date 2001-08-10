Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

60 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за прошедшие сутки

60 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за прошедшие сутки

COVID-19 в Сахалинскую область перестали завозить. По статистике последних дней, больные - это обратившиеся с ОРВИ либо контактные по ранее заболевшим.

15 июля Telegram-канал Валерия Лимаренко сообщил о 60 новых зараженных: 

31– обратившиеся с ОРВИ
29 - контактные по ранее заболевшим. 
 
Выписали за сутки 46 человек. 
 
Итого на 15 июля в Сахалинской области 1618 случаев заболевания, 747 человек выписано с выздоровлением, 871 проходят лечение.

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