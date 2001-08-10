Авария с участием пьяного водителя без прав произошла в Холмске

ДТП с участием Toyota Mark II и Suzuki Jimny произошло в Холмске накануне утром, 15 июля.

Как рассказали в областном УГИБДД, примерно в 11:34 37-летний водитель, будучи пьяным и без прав, ехал за рулем седана в южном направлении по улице Южной. В районе дома № 19 мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой двигался компактный джип. Произошло столкновение.

В результате ДТП, водитель Suzuki получила телесные повреждения.

"Водитель автомобиля Toyota Mark II ранее привлекался к административной ответственности за управление авто в состоянии опьянения, а также не имеющим права на управление ТС.

По факту дорожного инцидента проводится проверка", - отметили в Госавтоинспекции.