Тихоокеанское
информационное агентство
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15:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Директор сахалинской фирмы украл 48 млн рублей при строительстве детсада

Сахалинские правоохранители выявили факт хищения бюджетных денег, выделенных на строительство муниципального дошкольного учреждения в одном из островных районов.

Как рассказали в региональном УМВД, подозреваемый занимал должность главного инженера в одной из сахалинских строительных фирм. Единственным учредителем и директором был его сын, который составил подложные документы о выполненных строительных работах по госконтракту на общую сумму свыше 70 миллионов рублей. По факту, большая часть работ не была выполнена, но была полностью оплачена заказчиком.

Деньги, поступившие на счет организации, перевели на счета аффилированных организаций под видом фиктивных сделок.

Стоимость причиненного ущерба составила свыше 48 миллионов рублей. В результате детский сад не смогли сдать в эксплуатацию.

"Злоумышленник совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере. Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Ведется следствие", - отметили в ведомстве.

Ранее в отношении одного из должностных лиц организации заказчика по этому же госконтракту расследовали уголовное дело, возбужденноепо факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

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