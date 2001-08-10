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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым
Сообщение о том, что на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружено тело неизвестного мужчины поступило в Поронайский следком 16 июля в 12:40.
В ходе осмотра места происшествия установлена личность мужчины, им оказался 34-летний житель города Южно-Сахалинска, который 5 июля при восхождении на пик Смелый пропал.
Для определения причины смерти мужчины, следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.
По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.
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