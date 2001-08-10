Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым

Сообщение о том, что на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружено тело неизвестного мужчины поступило в Поронайский следком 16 июля в 12:40.

В ходе осмотра места происшествия установлена личность мужчины, им оказался 34-летний житель города Южно-Сахалинска, который 5 июля при восхождении на пик Смелый пропал.

Для определения причины смерти мужчины, следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.