Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым

Пропавшего в Бухте Тихой мужчину нашли мертвым

Сообщение о том, что на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружено тело неизвестного мужчины поступило в Поронайский следком 16 июля в 12:40.

В ходе осмотра места происшествия установлена личность мужчины, им оказался 34-летний житель города Южно-Сахалинска, который 5 июля при восхождении на пик Смелый пропал.

Для определения причины смерти мужчины, следователем назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

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