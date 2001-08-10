Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2020
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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Около 48 кустов конопли вырастил сахалинец

Около 48 кустов конопли вырастил сахалинец

Томаринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. 

Установлено, с 11 мая по 21 августа 2019 года осужденный на специально разработанном участке местности вырастил коноплю в количестве не менее 48 кустов. Из части мужчина получил наркотическое средство. 

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 21 августа этого года при проведении профилактических мероприятий вещества изъяли. 

В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил. 

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