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15:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Около 48 кустов конопли вырастил сахалинец
Томаринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Установлено, с 11 мая по 21 августа 2019 года осужденный на специально разработанном участке местности вырастил коноплю в количестве не менее 48 кустов. Из части мужчина получил наркотическое средство.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 21 августа этого года при проведении профилактических мероприятий вещества изъяли.
В судебном заседании подсудимый вину признал. Суд назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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