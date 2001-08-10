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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
За последние сутки в Сахалинской области выявили 57 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки в Сахалинской области специалисты выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
Среди тех, у кого выявили заболевание:
29 — обратившиеся с ОРВИ
28 — контактные по ранее заболевшим
1 — выписано
Итого на 19 июля в Сахалинской области 1853 случая заболевания, 838 человек выписано с выздоровлением, 1015 проходят лечение. Летальных случаев в регионе не было.
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