Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За последние сутки в Сахалинской области выявили 57 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Сахалинской области выявили 57 новых случаев заражения COVID-19

За последние сутки в Сахалинской области специалисты выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Среди тех, у кого выявили заболевание:

29 — обратившиеся с ОРВИ

28 — контактные по ранее заболевшим

1 — выписано

Итого на 19 июля в Сахалинской области 1853 случая заболевания, 838 человек выписано с выздоровлением, 1015 проходят лечение. Летальных случаев в регионе не было.

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