Тихоокеанское
информационное агентство
20 Июля 2020
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12:04, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Шесть землетрясений произошли в Сахалинской области за сутки

Шесть землетрясений произошли в Сахалинской области за сутки

Сейсмологи зарегистрировали за последние сутки в акватории Тихого океана рядом с Сахалином и Курильскими островами шесть землетрясений магнитудой до 3,7. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы.

"Сейсмособытия, которые произошли за последние 24 часа, имели магнитуду от 2,4 до 3,7. Пять из них зарегистрированы рядом с Курильскими островами, одно - недалеко от Тонино-Анивского полуострова Сахалина", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, звонки от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступали. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и повреждений нет.

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