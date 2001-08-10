В Томаринском районе горел автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля в селе Урожайном поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона накануне вечером, 19 июля, в 21:11.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, расчет прибыл на место через 13 минут. К этому моменту наблюдалось открытое горение бензобака автомобиля на площади двух квадратных метров.

Возгорание было локализовано в 21.27, а в 21.45 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.