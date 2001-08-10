71,96|82,39|42,96
15:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Томаринском районе горел автомобиль
Сообщение о возгорании автомобиля в селе Урожайном поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона накануне вечером, 19 июля, в 21:11.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, расчет прибыл на место через 13 минут. К этому моменту наблюдалось открытое горение бензобака автомобиля на площади двух квадратных метров.
Возгорание было локализовано в 21.27, а в 21.45 полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:04 Сегодня Работодателям Поронайского района разъяснили правила профилактики коронавируса на рабочих местах
09:34 Сегодня 63 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Сахалинской области
10:12 Сегодня Новый вольер для енотов построят в сахалинском зоопарке
10:42 Сегодня Свет отключат по некоторым адресам Южно-Сахалинска
- 16:32 17 Июля Восемь поронайских школьников преступили закон в 2019 году
16:42 14 Июля Обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью ищет полиция Корсакова
13:42 14 Июля Холодную воду не отключат в Южно-Сахалинске сегодня вечером
- 16:32 15 Июля Творог с кишечной палочкой привезли на Сахалин из Волгоградской области
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?