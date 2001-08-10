Сахалинец нашел карту, на которой был написан пин-код

В полицию Южно-Сахалинска обратилась 52-летняя жительница областного центра. Она сообщила, что с её банковской карты, которую она потеряла вместе с сумкой, сняли 285 тысяч рублей, а затем на различные покупки потратили 303 тысячи рублей. Неизвестному злоумышленнику не составило труда распорядиться чужими деньгами, поскольку пин-код был записан от руки на самой кредитке.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 35-летний ранее судимый житель областного центра. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Как и предполагали оперативники, сахалинец нашел карту заявительницы. Пользуясь тем, что на обороте был написан пин-код, злоумышленник проверил в банкомате наличие денег на счету. Обнаружив крупную сумму, он сразу обналичил часть средств, а остальное потратил за ночь на развлечения.

Возбуждено два уголовных дела: «Кража» и «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.