63 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Сахалинской области

В Сахалинской области выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об это в своем telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области.

Как стало известно, 33 человека обратились с признаками ОРВИ. Еще 30 островитян с COVID-19 — контактные по ранее заболевшим. Отметим, что 6 человек выписаны.

Итого на 20 июля в Сахалинской области 1916 случаев заболевания, 844 человека выписано с выздоровлением, 1072 проходят лечение.