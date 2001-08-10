Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

63 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Сахалинской области

63 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Сахалинской области

В Сахалинской области выявили 63 новых случая коронавирусной инфекции. Об это в своем telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области. 

Как стало известно, 33 человека обратились с признаками ОРВИ. Еще 30 островитян с COVID-19 —  контактные по ранее заболевшим. Отметим, что 6 человек выписаны. 

Итого на 20 июля в Сахалинской области 1916 случаев заболевания, 844 человека выписано с выздоровлением, 1072 проходят лечение.

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