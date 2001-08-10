Шесть сахалинцев заразились клещевым боррелиозом
Роспотребнадзор Сахалинской области опубликовал статистику инфекционной заболеваемости за прошедшую неделю.
Так, зарегистрирован 61 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе 38 среди детей, из которых 12 человек посещают детские сады. Показатель по ОКИ превышен в Углегорском, Смирныховском, Тымовском, Долинском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске.
По данным ведомства, за минувшую неделю трое юных островитян заразились энтеровирусной инфекцией.
Также зафиксировано 116 случаев заболевания внебольничной пневмонией. Из них 15 легкой степени тяжести и 95 - средней.
Кроме того, ветряной оспой заболели 13 сахалинцев, в том числе 7 детсадовцев.
С обращениями по поводу укусов клещей обратились 109 человек, среди которых 17 детей. Наибольшее количество жалоб в Южно-Сахалинске (59), Углегорском (10), Холмском (7), Охинском и Поронайском районах (по 6).
По данным специалистов, зарегистрировано шесть случаев клещевого боррелиоза. Один из них - у ребенка.
Всего с начала сезона исследовали 1216 таежных клещей, снятых с людей. В 188 из низ обнаружили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 4 - возбудителя клещевого вирусного энцефалита, в 10 - возбудителя моноцитарного эрлихиоза человека, в 8 - возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза.
"Снятого клеща можно исследовать на инфицированность. Исследования проводятся в лаборатории особо опасных инфекций по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28а. Телефон: 8 (4242) 46-03-38", - напоминают в Роспотребнадзоре.
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