Бомж украл 57 пар очков с прилавка в Углеговске
Пенсионерка обратилась в полицию Углегорского района. Она рассказала правоохранителям, что торгует около входа в один из местных магазинов. Когда 67-летняя женщина отлучилась от прилавка, кто-то похитил пакет с четырьмя коробками товара.
Правоохранители оперативно установили злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определённого места жительства.
"По словам подозреваемого, однажды он покупал у потерпевшей очки, которые оказались бракованными. Мужчина потребовал обмен, но продавец ему отказала. Тогда преступник решил проучить ее и обокрасть.
Его "уловом" стали 57 пар очков и 4 футляра для их хранения общей стоимостью около 25 тысяч рублей. Украденное он продал за 210 рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное", - рассказали в региональном УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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