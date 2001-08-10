Бомж украл 57 пар очков с прилавка в Углеговске

Пенсионерка обратилась в полицию Углегорского района. Она рассказала правоохранителям, что торгует около входа в один из местных магазинов. Когда 67-летняя женщина отлучилась от прилавка, кто-то похитил пакет с четырьмя коробками товара.

Правоохранители оперативно установили злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определённого места жительства.

"По словам подозреваемого, однажды он покупал у потерпевшей очки, которые оказались бракованными. Мужчина потребовал обмен, но продавец ему отказала. Тогда преступник решил проучить ее и обокрасть.

Его "уловом" стали 57 пар очков и 4 футляра для их хранения общей стоимостью около 25 тысяч рублей. Украденное он продал за 210 рублей, а вырученные деньги потратил на спиртное", - рассказали в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.