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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
68 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
В Сахалинской области зарегистрировали 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале
- 36 - обратившиеся с ОРВИ;
- 32 - контактные по ранее заболевшим;
- 55 - выписаны.
Итого на 21 июля в Сахалинской области 1984 случая заболевания, 899 человек выписано с выздоровлением, 1085 проходят лечение.
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