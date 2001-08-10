Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

68 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области

68 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировали в Сахалинской области
В Сахалинской области зарегистрировали 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале
 
  • 36 - обратившиеся с ОРВИ;
  • 32 - контактные по ранее заболевшим;
  • 55 - выписаны.
 
Итого на 21 июля в Сахалинской области 1984 случая заболевания, 899 человек выписано с выздоровлением, 1085 проходят лечение.

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