Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса

Летняя смена Кванториума приостанавливает работу

В связи с зафиксированным случаем коронавирусной инфекции у сотрудника ДТ «Кванториум» гимназии № 3, 2-я смена летнего интенсива с 22.07.2020 приостанавливает свою работу для проведения всех необходимых профилактических мероприятий.

Информация по записи на новый скорректированный летний интенсив будет предоставлена позже. По всем вопросам родители могут обращаться по телефону: 8 (4242)24-02-03.