Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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10:12, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса

Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
Летняя смена Кванториума приостанавливает работу
 
В связи с зафиксированным случаем коронавирусной инфекции у сотрудника ДТ «Кванториум» гимназии № 3, 2-я смена летнего интенсива с 22.07.2020 приостанавливает свою работу для проведения всех необходимых профилактических мероприятий.
 
Информация по записи на новый скорректированный летний интенсив будет предоставлена позже. По всем вопросам родители могут обращаться по телефону: 8 (4242)24-02-03.

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