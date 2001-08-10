Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июля 2020
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Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего мужчину

Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего мужчину

Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего Павла Владимировича Кондрашина.

Мать мужчины живет в Холмске, а он  - в Южно-Сахалинске. Павел перестал выходить на связь с родственниками с 16 июля. Где он находится - неизвестно.

Если вы обладаете любой информацией, которая может помочь установить местонахождение Павла Кондрашина, сообщите об этом: 8(4242) 780-735,  : 789-648, 789-421, (42433) 20070, 8 (42433) 20414, 41-63-62, WhatsApp - 89621206698.

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