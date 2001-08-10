Сахалинец избил бейсбольной битой своего собутыльника

Полицейским Южно-Сахалинска поступило сообщение из больницы, что в приемный покой поступил 43-летний мужчина. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, мелкие множественные очаги контузии, переломы костей черепа и другие травмы. Опросить потерпевшего не получилось, мужчину сразу доставили в реанимацию.

Сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства происшествия и задержали причастного к избиению злоумышленника.

Предварительно установлено, что в ночь на 20 июля потерпевший распивал спиртное в компании с 39-летним жителем областного центра. Во время застолья между ними произошел конфликт. Тогда подозреваемый взял бейсбольную биту и нанес потерпевшему множественные удары по голове и телу.

Возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе регионального УМВД. Злоумышленник задержан.