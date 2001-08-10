Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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Больше 2000 случаев коронавируса уже зарегистрировали в Сахалинской области

Больше 2000 случаев коронавируса уже зарегистрировали в Сахалинской области

В Сахалинской области зафиксировали 67 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в telegram-канале сегодня, 22 июля. 

  • 35 человек обратились с признаками ОРВИ,
  • 32 — контактные по ранее заболевшим,
  • 30 — выписаны. 

Итого на 22 июля в Сахалинской области 2051 случай заболевания, 929 человек выписано с выздоровлением, 1122 проходят лечение.

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