Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июля 2020
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Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет в Анивском районе

Toyota Land Cruiser Prado улетел в кювет в Анивском районе

ДТП произошло в Анивском районе 22 июля в 12:00. 71-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигалась в западном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Холмск».

В районе 16 километра, по предварительным данным, не справилась с управлением, съехала с проезжей части дороги в левый по ходу движения кювет. Автомобиль совершил опрокидывание.

В результате ДТП сахалинка получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили в региональном УГИБДД УМВД России.

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