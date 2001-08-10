Пенсионер из Шахтерска перевел мошенникам почти 4 млн рублей
Углегорским полицейским поступило заявление от 80-летнего жителя поселка Шахтерск. Пенсионер сообщил, что неизвестный похитил у него 3 миллиона 700 тысяч рублей.
Как выяснилось, заявителю позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что с карты пожилого сахалинца якобы пытаются похитить деньги. Чтобы спасти сбережения, их надо перевести на резервные счета, которые потерпевшему сообщат по телефону.
Пенсионер поверил звонившему, обналичил свои сбережения в отделении банка и частями внес их на счета третьих лиц. При опросе заявитель рассказал, что знал об этом виде мошенничества. Однако решил, что с ним ничего подобного не произойдет.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас ищут лиц, причастных к хищению денег. Установлено, что злоумышленник звонил с телефонного номера, зарегистрированного в Москве, подчеркнули в пресс-службе регионального УМВД.
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