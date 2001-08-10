Тихоокеанское
информационное агентство
24 Июля 2020
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65 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области

65 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области
В Сахалинской области выявили 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил telegram-канал губернатора региона сегодня, 23 июля.
 
  • 35 - обратившиеся с признаками ОРВИ,
  • 30 - контактные по ранее заболевшим,
  • 25 - выписаны.
 
Итого на 23 июля в Сахалинской области 2116 случаев заболевания, 954 человека выписано с выздоровлением, 1162 проходят лечение

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