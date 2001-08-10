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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
65 случаев коронавируса выявили за прошедшие сутки в Сахалинской области
В Сахалинской области выявили 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил telegram-канал губернатора региона сегодня, 23 июля.
- 35 - обратившиеся с признаками ОРВИ,
- 30 - контактные по ранее заболевшим,
- 25 - выписаны.
Итого на 23 июля в Сахалинской области 2116 случаев заболевания, 954 человека выписано с выздоровлением, 1162 проходят лечение
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