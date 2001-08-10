Сахалинец избил и ограбил 65-летнего жителя Корсакова

В полицию Корсакова поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним доставлен 65-летний сахалинец с переломом ребер и закрытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, потерпевший шел в районе хлебокомбината, и на него напал неизвестный. Злоумышленник нанес пенсионеру несколько ударов, после чего похитил его мобильный телефон и 3,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель.

Установлено, что злоумышленник распивал спиртное и когда оно закончилась, решил напасть на прохожего, чтобы обокрасть его и купить ещё алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.