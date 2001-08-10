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09:34, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
59 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за последние сутки
В Сахалинской области выявили 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Валирий Лимаренко сообщил в своем telegram-канале сегодня, 26 июля.
- 35 — обратившиеся с ОРВИ
- 24 — контактные по ранее заболевшим
- 50 — выписано
Итого на 26 июля в Сахалинской области 2284 случаев заболевания, 1169 человек выписано с выздоровлением, 1115 проходят лечение.
С начала пандемии в России COVID-19 выявили у 812 485 человек, 600 250 человека выздоровели, 13 269 — умерли от осложнений, вызванных инфекцией.
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