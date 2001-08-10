Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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59 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за последние сутки

59 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Сахалинской области за последние сутки

В Сахалинской области выявили 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом губернатор Валирий Лимаренко сообщил в своем telegram-канале сегодня, 26 июля.

  • 35 — обратившиеся с ОРВИ
  • 24 — контактные по ранее заболевшим
  • 50 — выписано

Итого на 26 июля в Сахалинской области 2284 случаев заболевания, 1169 человек выписано с выздоровлением, 1115 проходят лечение.

С начала пандемии в России COVID-19 выявили у 812 485 человек, 600 250 человека выздоровели, 13 269 — умерли от осложнений, вызванных инфекцией.

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