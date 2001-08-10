Сахалинец нашел наркотики и теперь пойдет под суд
Следователи Южно-Сахалинска окончили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего, ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.
Как рассказали в областном УМВД, в один из дней апреля этого года фигурант находился в районе пер. Короткий в областном центре. На асфальте он заметил сверток, перемотанный изолентой. Мужчина поднял и развернул его, обнаружив внутри порошкообразное вещество.
Через некоторое время злоумышленник употребил наркотик и потерял сознание. Прохожие вызвали сотрудников скорой помощи и полицейских.
Прибывшие на место оперативники изъяли сверток и отправили его на экспертизу, которая установила, что это - синтетический наркотик массой более 0,5 граммов.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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