Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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15:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец нашел наркотики и теперь пойдет под суд

Следователи Южно-Сахалинска окончили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего, ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Как рассказали в областном УМВД, в один из дней апреля этого года фигурант находился в районе пер. Короткий в областном центре. На асфальте он заметил сверток, перемотанный изолентой. Мужчина поднял и развернул его, обнаружив внутри порошкообразное вещество.

Через некоторое время злоумышленник употребил наркотик и потерял сознание. Прохожие вызвали сотрудников скорой помощи и полицейских.

Прибывшие на место оперативники изъяли сверток и отправили его на экспертизу, которая установила, что это - синтетический наркотик массой более 0,5 граммов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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