Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки в Сахалинской области зарегистрировано 68 новых случаев коронавирусной инфекции

В Сахалинской области 68 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона в своем telegram-канале сегодня, 27 июля. 

  • 35 — обратившиеся с ОРВИ,
  • 33 — контактные по ранее заболевшим,
  • 10 — выписано.

Итого на 27 июля в Сахалинской области 2352 случая заболевания, 1179 человек выписано с выздоровлением, 1173 проходят лечение.

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