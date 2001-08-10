Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июля 2020
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10:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Все самолеты "заминировали" в аэропорту Южно-Сахалинска

Все самолеты

Анонимное сообщение о минировании всех самолетов и зданий аэровокзала поступило на сайт аэропорта Южно-Сахалинска в раздел "Обратная связь" сегодня утром, 28 июля. Как рассказали ASTV.RU в воздушной гавани, мероприятия по оцеплению начались в 9:27.

Всех пассажиров и персонал эвакуировали из здания аэропорта и багажного отделения. Сотрудники спецслужб проводят проверку помещений и территории.

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