Почти тонну горбуши выловили браконьеры в Долинском районе

Сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали пятерых браконьеров в районе устья реки Мануй, в 15 км севернее села Взморье Долинского района.

Как рассказали в ведомстве, на месте правоохранители обнаружили и изъяли около 800 кг горбуши, автомобиль Toyota Surf, две резиновые лодки и рыболовные сети.

"В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ.

При этом, на одного из задержанных мужчин 17 июля уже завели уголовное дело за аналогичное преступление", - отметили в региональном управлении.