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12:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Почти тонну горбуши выловили браконьеры в Долинском районе
Сотрудники регионального пограничного управления ФСБ задержали пятерых браконьеров в районе устья реки Мануй, в 15 км севернее села Взморье Долинского района.
Как рассказали в ведомстве, на месте правоохранители обнаружили и изъяли около 800 кг горбуши, автомобиль Toyota Surf, две резиновые лодки и рыболовные сети.
"В действиях задержанных лиц усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 256 УК РФ.
При этом, на одного из задержанных мужчин 17 июля уже завели уголовное дело за аналогичное преступление", - отметили в региональном управлении.
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