Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
09:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Еще у 69 сахалинцев подтвердили коронавирус за прошедшие сутки

Еще у 69 сахалинцев подтвердили коронавирус за прошедшие сутки

В Сахалинской области 69 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Валерий Лимаренко в своем telegram-канале. 

  • 36 — обратившиеся с ОРВИ,
  • 33 — контактные по ранее заболевшим,
  • 90 —  выписано. 
Итого на 28 июля в Сахалинской области 2421 случай заболевания, 1269 человек выписано с выздоровлением, 1152 проходят лечение.

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