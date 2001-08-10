Больше 12 кг наркотиков планировали продать иностранцы на Сахалине
Сахалинские следователи окончили расследование уголовного дела в отношении четверых иностранцев. Их обвиняют в незаконном сбыте синтетических наркотиков.
Напомним, ранее в поле зрения полиции попала группа людей, которые провозили на остров из ближнего зарубежья наркотики под видом БАДов. Далее вещества они фасовали и продавали клиентам бесконтактным способом через курьеров. В результате оперативно-розыскных мероприятий четверых подозреваемых задержали.
В ходе обысков по их месту жительства и в отделениях почты правоохранители обнаружили посылки с метилэфедроном. Общий вес запрещенного вещества составил более 12 килограммов.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Между тем, с начала года в Сахалинской области зарегистрировано 313 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Органами следствия и дознания возбуждено 290 уголовных дел. Задержано 186 лиц, изъято более пяти килограммов запрещенных к обороту веществ, сообщили в региональном УМВД.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Еще у 69 сахалинцев подтвердили коронавирус за прошедшие сутки
10:12 Сегодня В Сахалинской области снесут полуразрушенные и брошенные строения
10:42 Сегодня В Корсакове у культурно-досугового центра «Океан» создают зону отдыха
11:32 Сегодня В Охе в этом году планируют расселить 9 тысяч квадратных метров жилья
- 16:02 22 Июля Праздник Курбан-Байрам пройдет в формате онлайн-трансляции
10:12 22 Июля Кванториум Южно-Сахалинска закрыли из-за коронавируса
12:04 22 Июля Родственники и сахалинская полиция ищут 35-летнего мужчину
15:42 23 Июля Соревнования по конному спорту "Золотая подкова Сахалина" пройдут в Тымовском районе
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
- 10:28 27 Апреля Ключевая ставка ЦБ РФ понизилась до 5,50% годовых
- 15:32 7 Апреля Количество личных банкротств в РФ выросло в 1,7 раза в I квартале
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?