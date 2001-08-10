Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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Больше 12 кг наркотиков планировали продать иностранцы на Сахалине

Больше 12 кг наркотиков планировали продать иностранцы на Сахалине

Сахалинские следователи окончили расследование уголовного дела в отношении четверых иностранцев. Их обвиняют в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

Напомним, ранее в поле зрения полиции попала группа людей, которые провозили на остров из ближнего зарубежья наркотики под видом БАДов. Далее вещества они фасовали и продавали клиентам бесконтактным способом через курьеров. В результате оперативно-розыскных мероприятий четверых подозреваемых задержали.

В ходе обысков по их месту жительства и в отделениях почты правоохранители обнаружили посылки с метилэфедроном. Общий вес запрещенного вещества составил более 12 килограммов.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Южно-Сахалинский городской суд", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Между тем, с начала года в Сахалинской области зарегистрировано 313 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Органами следствия и дознания возбуждено 290 уголовных дел. Задержано 186 лиц, изъято более пяти килограммов запрещенных к обороту веществ, сообщили в региональном УМВД.

 

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