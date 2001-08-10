Тихоокеанское
информационное агентство
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12:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Трое человек пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске

Трое человек пострадали при ДТП в Южно-Сахалинске
ДТП произошло в Южно-Сахалинске накануне днем, 28 июля.
 
Как рассказали в областном УГИБДД, примерно в 15:24 74-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался в северном направлении по улице Холмской. В районе дома № 5 он выехал на нерегулируемый перекресток и не уступил дорогу встречной Toyota Probox. Произошло столкновение. От удара внедорожник отбросило на стоящий Subaru Forester.
 
В результате ДТП, водитель и пассажир автомобиля "Лэнд Крузера" и водитель "Пробокса" получили телесные повреждения.
 
По данному факту проводится проверка.

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