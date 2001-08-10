Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
Областная прокуратура и региональное УФСБ проверили законность расходования бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Культура".
"Бывший директор ГБУК "Сахалинский областной ресурсный центр по образованию в сфере культуры и искусства" Елена Манойленко заключила фиктивные контракты от лица, возглавляемого ею учреждения. В итоге оказались похищены 1,7 млн рублей бюджетных средств.
Ранее прокуратура выявляла факты заключения Манойленко контрактов с компаниями, подконтрольными ее мужу, при наличии конфликта интересов", - подчеркнули в ведомстве.
По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его расследование находится на контроле островной прокуратуры.
Кроме того, Елену Манойленко уволили в связи с утратой доверия. Сегодня, 29 июля, решением Южно-Сахалинского городского суда, не вступившим в законную силу, это признали законным.
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