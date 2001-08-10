Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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14:32, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

У сотрудника детсада "Солнышко" в Корсакове обнаружили коронавирус

У сотрудника детсада
Одну из групп детского сада № 7 "Солнышко" закрывают на дезинфекцию в Корсакове. Об этом стало известно сегодня, 29 июля.
 
Как сообщил губернатор Лимаренко в своем Telegram-канале, в дошкольном учреждении выявили сотрудника с коронавирусом.
 
По решению Роспотребнадзора в помещениях 6-й группы проведут дезинфекцию до 3 августа. Контактных детей и сотрудников из указанной группы после ее открытия допустят при наличии справки о состоянии здоровья и результатов лабораторного обследования на коронавирус не ранее 14-го дня от даты последнего посещения "Солнышка".

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