У сотрудника детсада

Одну из групп детского сада № 7 "Солнышко" закрывают на дезинфекцию в Корсакове. Об этом стало известно сегодня, 29 июля.

Как сообщил губернатор Лимаренко в своем Telegram-канале, в дошкольном учреждении выявили сотрудника с коронавирусом.

По решению Роспотребнадзора в помещениях 6-й группы проведут дезинфекцию до 3 августа. Контактных детей и сотрудников из указанной группы после ее открытия допустят при наличии справки о состоянии здоровья и результатов лабораторного обследования на коронавирус не ранее 14-го дня от даты последнего посещения "Солнышка".