Тихоокеанское
информационное агентство
29 Июля 2020
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Сахалинская чиновница украла больше 1,7 млн рублей из бюджета
16:42, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл мопед с территории частного дома

Сахалинец украл мопед с территории частного дома

В полицию Южно-Сахалинска поступило заявление от 32-летней местной жительницы. Она сообщила, что у неё со двора дома похитили мопед, стоимостью 35 тысяч рублей.

Как  пояснила заявительница, двухколесный транспорт был припаркован во дворе ее частного дома, а ключи находились в замке зажигания. Когда потерпевшая возвращалась с работы домой, то она увидела, что неизвестный мужчина пытается достать из оврага её мопед. Женщина сразу позвонила в полицию.

Правохранители прибыли на место и задержали злоумышленника для разбирательства. Выяснилось, что когда потерпевшая и все члены ее семьи ушли из дома по делам, 24-летний житель областного центра, который неподалеку распивал спиртное, проник во двор, завел транспортное средство и уехал кататься. В какой-то момент он не справился с управлением и совершил съезд в овраг.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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